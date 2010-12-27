На Лиговском проспекте появится ветеринарный центр за 1,17 миллиарда рублей

Восьмиэтажный ветеринарный центр построят на Лиговском проспекте. Контракт на возведения здания составляет 1,179 миллиарда рублей.

Санкт-Петербургская горветстанция заключила договор на возведение большого ветеринарного центра в Северной столице. Стройкой клиники для животных займется ООО "НордИнвестСтрой". Общая сумма договора составляет 1,179 миллиардов рублей.

Ветеринарный центр появится на месте дома 291 на Лиговском проспекте. Территория находится в постоянном бессрочном пользовании. На участке находились здания старой клиники для животных. Но их еще в 2016 году снесли по инициативе управления ветеринарии.

Вместо старой клиники появится разноэтажное здание ветцентра: местами оно будет в четыре, а местами в восемь этажей. Высота здания будет увеличиваться по мере удаления от Лиговского проспекта.

В ветцентре будет лаборатория, автостоянка, а также конференц-зал и торговые помещения.

Фото: правительство Петербурга