На Лиговском проспекте неизвестные порезали молодого нелегала

20-летнего приезжего из Узбекистана госпитализировали в тяжелом состоянии

Двадцатилетнего мужчину, нелегального мигранта, приехавшего в Петербург из Узбекистана, накануне привезли в одну из городских больниц с ножевыми ранениями. Произошло это около двух часов ночи в среду, 28 декабря 2016 года.

Медики уточнили, что молодой человек был доставлен в шоковом состоянии. Его ранили острым предметом в грудь с распространением раневого канала в брюшную полость.

Молодой человек сумел сообщить, что его ранили у дома №74-76 по Лиговскому проспекту, однако кто это сделал и при каких обстоятельствах произошло преступление, не рассказал.

Врачи борются за жизнь юноши-нелегала.

Видео: архив