В Петербурге родители весь день не вызывали скорую к упавшей грудной дочери

На Лиговке травмирован грудной ребенок

Вечером 1 июня 2017 года в квартиру на Лиговском проспекте вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшим медикам рассказали, что накануне ночью маленькая девочка упала с кровати. При этом родители, которые вызвали бригаду врачей, не смогли объяснить, почему тянули с медицинской помощью целый день.

Девочку грудного возраста госпитализировали в Пятую детскую горбольницу имени Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, линейным переломом правой теменной кости, закрытым переломом правой голени, в состоянии средней тяжести.

Врачи борются за жизнь девочки, а правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Видео: архив