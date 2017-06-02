Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 9:46
0
Moulin_
171
Код вставки плеера

В Петербурге родители весь день не вызывали скорую к упавшей грудной дочери

0
 
 

На Лиговке травмирован грудной ребенок

Вечером 1 июня 2017 года в квартиру на Лиговском проспекте вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшим медикам рассказали, что накануне ночью маленькая девочка упала с кровати. При этом родители, которые вызвали бригаду врачей, не смогли объяснить, почему тянули с медицинской помощью целый день.

 Девочку грудного возраста госпитализировали в Пятую детскую горбольницу имени Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, линейным переломом правой теменной кости, закрытым переломом правой голени, в состоянии средней тяжести.

Врачи борются за жизнь девочки, а правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. 

Видео: архив

Теги: госпитализировали ребенка , падение , падение грудного ребенка , падение из кроватки , петербург , травмы у грудного ребенка
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5