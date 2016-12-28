На Лесном проспекте лопнула труба с горячей водой

Из-под земли поднимается пар, но разлива воды нет. Специалисты на месте и разбираются в ситуации.

Вторник, 10 января, начался с очередной коммунальной аварии в Северной столице. Около дома 61 на Лесном проспекте недалеко от котельной лопнула труба. Из-под земли в месте аварии поднимается густой туман.

На месте уже работают работники ГУП "ТЭК СПб". Они подтвердили, что поврежденная часть имеет отношение к групповой котельной. Сам эпицентр инцидента находится между 3 и 1 корпусами дома 61. Специалисты обнаружили шум, но вытекания воды на поверхность пока не замечено. Вокруг места ЧП установили стойки с предупреждением об опасности.

Подробности по инциденту пока не известны. Сколько займет ремонт, тоже не сообщается. Могут ли работы привести к отключению отопления выясняется.

Накануне произошло несколько коммунальных аварий. например, на улице Кибальчича из лопнувшей трубы хлестала ледяная вода и превращала дорогу в каток .

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург