На Ленинском проспекте прорвало трубу с горячей водой

Кроме того, сотрудники Теплосети ликвидировали аварию на проспекте КИМа

Вечером в понедельник, 29 мая 2017 года, на Ленинском проспекте в Петербурге произошел прорыв трубы горячего водоснабжения; произошло это во дворе дома №127. О происшествии рассказали подписчики сообщества spb_today.

По предварительным данным, прорыв трубы вечером понедельника лишил воды жителей двух расположенных рядом многоэтажных домов. После локализации разлива дефект выявили в тепловой камере на распределительной трубе диаметром 200 мм. Ремонтировать прорванный участок трубы начали тем же вечером, около 22 часов.

Тем же вечером жители проспекта КИМа в Василеостровском районе Петербурга стали свидетелями прорыва трубы уже с холодной водой – подтопило дворовую территорию у дома №4 на проспекте КИМа. Вода с газона вытекла на проезжую часть.

В зоне аварии, как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», оказались несколько припаркованных машин. Зону разлива воды оцепили лентой.

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Видео: архив