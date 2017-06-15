На Ленинском проспекте ограничат движение транспорта из-за ремонта

Движение будет ограничено на полтора месяца

В пятницу, 16 июня 2017 года, на Ленинском проспекте начнутся ремонтные работы дорожного покрытия. Движение на этом участки трассы будет ограничено на полтора месяца. В ГАТИ рассказали, какие именно участки будут перекрыты.

Речь идет об участке от проспекта Стачек до улицы Зины Портновой, включая перекресток и Кронштадтскую площадь. В связи с этим вводятся ограничения для движения транспорта в ночное время (с 22:00 до 7:00) с 16 июня по 7 июля и с 8 июля по 17 июля.

Ограничения:



по ночам c 17 июня по 7 июля – на участке Ленинского проспекта от проспекта Стачек до Троллейбусного проезда, включая перекрестки; по ночам с 24 июня по 17 июля и с 18 июля по 26 июля – по Ленинскому проспекту от улицы Зины Портновой до бульвара Новаторов, включая перекресток с Новаторов.

Закрытия:



с 22:00 8 июля до 7:00 9 июля – Дачный проспект в створе Кронштадтской площади;

с 22:00 12 июля до 7:00 13 июля – Соломахинский проезд в створе Ленинского проспекта;

с 22:00 до 7:00 в ночь с 9 на 10 июля и с 13 на 14 июля – улица Зины Портновой в створе проспекта Стачек;

с 22:00 до 7:00 в ночь с 20 на 21 июля, с 22 на 23 июля и с 23 на 24 июля – бульвар Новаторов в створе Ленинского проспекта;

с 22:00 21 июля до 7:00 22 июля – боковой проезд Ленинского проспекта от бульвара Новаторов до улицы Зины Портновой. Объезд будет осуществляться по проспекту Ветеранов, улицы Зины Портновой, бульвару Новаторов и проспекту Стачек.

Видео: архив инстаграм