7 июня в полицию поступило сообщение о трупе в квартире дома 159 по Ленинскому проспекту. Стражи порядка обнаружили "живой труп". 37-летний приезжий из Средней Азии был вынут из петли после попытки суицида.
Мигрант госпитализирован в Городскую больницу №26 с признаками психического расстройства.
Сегодня, 10:30
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На Ленинском проспекте обнаружили "живой труп" мигранта
По данным АН «Оперативное прикрытие», приезжий пытался покончить с собой. Мигрант был госпитализирован в Городскую больницу №26 с признаками психического расстройства.
7 июня в полицию поступило сообщение о трупе в квартире дома 159 по Ленинскому проспекту. Стражи порядка обнаружили "живой труп". 37-летний приезжий из Средней Азии был вынут из петли после попытки суицида.