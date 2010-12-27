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На Ленинском проспекте обнаружили "живой труп" мигранта
Сегодня, 10:30
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TretyakovaS
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На Ленинском проспекте обнаружили "живой труп" мигранта

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По данным АН «Оперативное прикрытие», приезжий пытался покончить с собой. Мигрант был госпитализирован в Городскую больницу №26 с признаками психического расстройства.

7 июня в полицию поступило сообщение о трупе в квартире дома 159 по Ленинскому проспекту. Стражи порядка обнаружили "живой труп". 37-летний приезжий из Средней Азии был вынут из петли после попытки суицида.

Мигрант госпитализирован в Городскую больницу №26 с признаками психического расстройства.

Теги: петербург , попытка суицида , происшествия
Категории: Новости СПб

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