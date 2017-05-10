Петербурженка угодила в больницу после нападения насильника на Лени Голикова

Злоумышленник напал на женину во дворе дома на Лени Голикова. Подозреваемого смогли задержать сотрудники Росгвардии недалеко от станции "Проспект Ветеранов".

В среду, 10 мая, жительницу Северной столицы стала жертвой насильника. На 28-летнюю женщину напал неизвестный во дворе дома 27/4 на улице Лени Голикова. В правоохранительные органы позвонили местные жители, которые услышали крики пострадавшей. Преступление произошло в начале шестого утра.

На место приехали бойцы Росгвардии. К сожалению, предотвратить преступление у них не вышло. Однако они опросили пострадавшую, которая подробно описала им своего обидчика. В результате подходящего под описание мужчину задержали во дворах неподалеку от места инцидента.

Подозреваемого отправили в ближайшее отделение полиции. Там оказалось, что это 26-летний горожанин. Мужчина был нетрезв. Также оказалось, что у предполагаемого насильника были проблемы с законом. Он имеет судимости за грабеж и кражу.

Петербурженка находится в больнице. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются подробности преступления. Предварительно, извращенец вел свою жертву от станции "Проспект Ветеранов". В безлюдном месте он напал на женщину.