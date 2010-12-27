На "Ладожской" задержали наркомана, который обстреливал машины из пневматики

В Петербурге горожане вместе с полицией поймали хулигана, который целый месяц терроризировал Невский район.

В Невском районе полиция и горожане объединились для охоты за злостным хулиганом. Неизвестный мужчина на ВАЗ-2115 около месяца обстреливал автомобили в районе станции метро "Ладожская". Негодяй подъезжал к машина, производил серию выстрелов и тут же скрывался. Только вчера, 27 февраля, в ходе совместной засады с участием добровольцев и силовиков преступник был задержан. Как пишут очевидцы, он оказался 24-летним петербуржцем по имени Алексей Д.

В момент задержания "ладожский стрелок" находился в неадекватном состоянии. В его автомобиле полиция нашла пневматический пистолет и пакетик с наркотикам. Странный парень уже сознался в содеянном и объяснил свое поведение плохим характером. В ближайшее время хулигана ждут следствие и суд сразу по нескольким статьям. Кроме того, полиция уже заподозрила Алексея Д. в участии в серии грабежей и разбоев на территории все того же Невского района.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург