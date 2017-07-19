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Очевидцы: на Кузнецовской подожгли иномарку

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Ночью на среду в Петербурге сгорела машина около дома на Кузнецовской улице. Очевидцы утверждают, что автомобиль подожгли.

Поздним вечером во вторник, 18 июля, в Московском районе произошел автомобильный пожар. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Петербургу, о возгорании у дома 36 на Кузнецовской улице сообщили около 22.53. Огонь охватил автомобиль Toyota.

Ликвидировать пожар удалось уже в 23.01. Но тем не менее пострадала обширная часть иномарки. В результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия выезжали два пожарных расчета.

Очевидцы сняли на видео процесс тушения машины. Они же сообщили в группе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург", что причиной возгорания стал поджог. Однако подтверждения этим словам пока нет. Подробности инцидента выясняются.

Очевидцы: на Кузнецовской подожгли иномарку

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия

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