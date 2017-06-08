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На Культуры водитель «Лады» сбил пешеходов: «провёз 20 метров на капоте»

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По предварительным данным, оба пешехода выжили

В ночь на четверг, 8 июня 2017 года, на проспекте Культуры в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП; там, как рассказали очевидцы, водитель "Лады" совершил наезд на двух пешеходов. Свидетели рассказали, что молодую пару автомобиль протащил двадцать метров на капоте.

– 7 июня около 23:30 на проспекте Культуры, 21, 26-летний водитель ВАЗ-2110 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил мужчину и женщину, обоим лет по 25 на вид. Пешеходы с тяжёлыми травмами были госпитализированы, – прокомментировали со своей стороны в пресс-службе городского УГИБДД.

Как сообщили свидетели происшествия, на место аварии немедленно вызвали экипаж скорой помощи. К моменту приезда бригады медиков и парень, и девушка, которых сбил молодой водитель "Лады", были в сознании.

Видео: архив

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Теги: авария , дтп , дтп петербург , петербург , проспект культуры
Категории: Новости СПб ДТП

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