На Культуры водитель «Лады» сбил пешеходов: «провёз 20 метров на капоте»

По предварительным данным, оба пешехода выжили

В ночь на четверг, 8 июня 2017 года, на проспекте Культуры в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП; там, как рассказали очевидцы, водитель "Лады" совершил наезд на двух пешеходов. Свидетели рассказали, что молодую пару автомобиль протащил двадцать метров на капоте.

– 7 июня около 23:30 на проспекте Культуры, 21, 26-летний водитель ВАЗ-2110 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил мужчину и женщину, обоим лет по 25 на вид. Пешеходы с тяжёлыми травмами были госпитализированы, – прокомментировали со своей стороны в пресс-службе городского УГИБДД.

Как сообщили свидетели происшествия, на место аварии немедленно вызвали экипаж скорой помощи. К моменту приезда бригады медиков и парень, и девушка, которых сбил молодой водитель "Лады", были в сознании.

Видео: архив