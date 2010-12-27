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На Кубани иностранцы украли из 5 магазинов сигарет на 300 тыс рублей‍
Сегодня, 12:33
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Sheker
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На Кубани иностранцы украли из 5 магазинов сигарет на 300 тыс рублей‍

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Двое мужчин-иностранцев ограбили предпринимателей Крымского района на сумму 300 тысяч рублей

 Жители ближнего зарубежья обокрали 5 магазинов Кубани на сумму 300 тысяч рублей.

По словам заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеоноры Зайкиной поймать грабителей удалось благодаря оставленным следам обуви одного из злоумышленников, также по отпечаткам шин автомобиля.

Сотрудники полиции задержали автомобиль со злоумышленниками на одной из дорог Крымского района. В отделение полиции были доставлены двое мужчин 33-х и 34-х лет. В настоящее время оба арестованы. За серийные грабежи на крупную сумму им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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Категории: Лента новостей Новости России

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