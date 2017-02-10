СМИ: На Кронштадтском морском заводе начались массовые сокращения

Сообщается, что на заводе сокращают большое количество сотрудников. В трудовую инспекцию, однако, информации о массовых сокращениях не поступала.

Сотрудники Кронштадтского морского завода заявили, что на предприятии идут массовые сокращения. По их словам, из бригады в десять человек увольняют четыре или пять человек. Об этом известили перед Новым годом. А сегодня начали приходить официальные уведомления.

Life передает со ссылкой на работника завода, что оставляют только рабочих с высокой квалификацией. А пенсионеров с низкими квалификациями увольняют. Представители предприятия отказались комментировать ситуацию.

В трудовой инспекции Петербурга сообщений о массовых сокращениях на Кронштадтском морском заводе не поступало. Но если таковые будут, то каждое будут рассматривать отдельно.

Источник на заводе рассказал, что раньше у предприятия было много заказов. Там занимались ремонтом подводных лодок, реставрацией крейсера "Аврора". Но сейчас у Кронштадтского завода нет работы.

У Кронштадтского морского завода также проблемы в связи с одним из заказов – реставрацией крейсера. В декабре УФАС возбудит более 20 дел, связанных с нарушениями ремонта "Авроры".