На Крестовском у бизнесмена из Германии угнали дорогой Mercedes

Представительская иномарка пропала с парковки ресторана на улице Ольгина. Свои потери мужчина оценил в пять миллионов.

Угонщики вернулись к работе после зимних каникул. Накануне один из таких преступников увел дорогой Mercedes на Крестовском острове. Владелец приехал в ресторан на улице Ольгина и оставил иномарку около заведения. Он трапезничал с четырех до пяти. А в 17.15 не нашел свою машину на парковке.

Автомобиль был выпущен в 2013 году. Владелец – бизнесмен из Германии, владелец фирмы. Свою потерю он оценил в пять миллионов.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Ведется поиск возможных подозреваемых. Не исключено, что автомобиль в ближайшее время просто разберут и продадут по частям.

Например, в конце прошлого года владелец Porsche Cayenne нашел украденный автомобиль в автосервисе. Владелец машины ранее подал заявление в полицию, где сообщил о пропаже своей машины. Правоохранители забрали машину под расписку, чтобы определить ее владельца. У авто были удалены госномера.