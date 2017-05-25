На "Сибур-Арене" антитеррористические учения: в районе могут перекрыть движение

Национальный антитеррористический комитет проводит учения в комплексе «Сибур-Арена». Из-за этого в районе могут закрыть движение для автомобилей.

В четверг, 25 мая, на Крестовском острове проходят антитеррористические учения. Специалисты НАК зачищают от возможных террористов спортивный комплекс "Сибур Арена". В учениях задействованы также сотрудники и техника правоохранительных органов и спецслужб Петербурга.

Оперативный штаб учений предупреждает, что в районе дома 8 на Футбольной аллее возможно затруднение в движении транспорта. Также праздно гуляющих людей не пустят к арене. Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям.

Учения и разные проверки безопасности приурочены к приближающемуся Кубку конфедераций 2017. На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что в Приморском парке Победы проходят антитеррористические учения. НАК эвакуировали все посетителей и искали "бомбу".

Видео: Youtube / Владислав Дуденков