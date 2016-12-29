В Смольном уверены, что газетный ларек на Крестовском подожгли ретрограды

На Крестовском острове сожгли новый газетный ларек, который готовили к открытию. В комитете Смольного уверены, что строение уничтожили из-за неприязни ко всему новому.

Ночью с четверга на пятницу около дома 45 на Морском проспекте загорелся новый газетный ларек. Об этом пишет "Петербургский дневник". В ГУ МЧС о возгорании сообщили в 01.25 20 января. Пожарные подоспели на место происшествия и к двум часам ночи полностью ликвидировали огонь. За это время пламя успело уничтожить множество прессы и повредить сам ларек. По данным спасателей, площадь пожара составила полтора квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал.

Павильон планировали открыть только на следующей неделе. В комитете комитета по печати уверены, что возгорание было не случайным. Глава комитета Сергей Серезлеев отметил, что павильон отстроили по новому стандарту. Он считает, что все новое раздражает. Поэтому ларек подожгли. Расследование инцидента идет под контролем чиновников Смольного.

Накануне ночью в Колпино выгорела квартира. Огонь охватил дом на Заводском проспекте. Возгорание тушили сразу пять пожарных расчетов.