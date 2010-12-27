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Власти предупреждали арендатора о сносе теннисного корта на Крестовском
Сегодня, 18:28
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Asyaromanenkova
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Власти предупреждали арендатора о сносе теннисного корта на Крестовском

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Представители власти объяснили снос здания теннисного корта с людьми внутри. В Центре повышения эффективности использования госимущества заявили, что арендатора предупреждали о демонтаже.

Рано утром в понедельник, 15 мая, на Южной дороге Крестовского острова начали демонтаж теннисного корта. Представители ООО "Спортивный мир" (владельцы зала) заявили, что в момент начала работ в здании находились люди.

В Центре повышения эффективности использования госимущества рассказали, что арендатора территории заранее предупреждали о проведении демонтажа. Как уточнили в учреждении "Фонтанке", есть два документа: уведомление о проведении работ и письменном подтверждение о готовности освободить участок. Глава компании был проинформирован и о сроках – до 9 мая 2017 года.

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Теги: крестовский , новости спб , снос здания , теннисный корт
Категории: Новости СПб

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