Власти предупреждали арендатора о сносе теннисного корта на Крестовском

Представители власти объяснили снос здания теннисного корта с людьми внутри. В Центре повышения эффективности использования госимущества заявили, что арендатора предупреждали о демонтаже.

Рано утром в понедельник, 15 мая, на Южной дороге Крестовского острова начали демонтаж теннисного корта. Представители ООО "Спортивный мир" (владельцы зала) заявили, что в момент начала работ в здании находились люди.

В Центре повышения эффективности использования госимущества рассказали, что арендатора территории заранее предупреждали о проведении демонтажа. Как уточнили в учреждении "Фонтанке", есть два документа: уведомление о проведении работ и письменном подтверждение о готовности освободить участок. Глава компании был проинформирован и о сроках – до 9 мая 2017 года.