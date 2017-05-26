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На Крестовском острове из-за сильного ветра экстренно приземлился вертолет

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В Петербурге непогода вынудила экипаж небольшого вертолета экстренно приземлиться на Крестовском острове.

Сегодня, 26 мая, примерно в 17 часов вечера на Крестовском острове совершил экстренную посадку небольшой вертолет (судя по всему, частный). Об этом стало известно Piter.TV. Транспортное средство темно-синего цвета приземлилось прямо на автомобильную парковку. Экипаж сумел опустить летающую машину между припаркованными автомобилями и элементами благоустройства. 

 Как сообщили очевидцы, поводом для экстренной посадки стали погодные условия. Якобы вертолет начал терять контроль из-за усилившегося ветра и дождя, которые неожиданно накрыли Санкт-Петербург. К счастью, посадка прошла успешно. Хотя на видео с места ЧП можно заметить, что ветер действительно качает транспортное средство из стороны в сторону.

Сам по себе маневр вертолета был достаточно рискованным. После посадки лопасти машины оказались в нескольких сантиметров от ближайшего автомобиля и крупного рекламного стенда.

Видео: Николай Иванов

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Теги: крестовский остров , новости петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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