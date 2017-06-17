Видео: На Крестовском началась церемония открытия Кубка конфедераций

Также сегодня, 17 июня, в 18:00 состоится первый матч между сборными России и Новой Зеландии.

На стадионе "Санкт-Петербург" стартовало яркое шоу. Сегодня, 17 июня, здесь пройдет открытие Кубка конфедерации, а в 18:00 начнется первый матч между сборными России и Новой Зеландии.

Организаторы мероприятия подготовили для зрителей красочную программу, которая познакомит гостей турнира с уникальной природой России, расскажет о ее культурном наследии и истории. Шоу будет длиться около 30 минут. Специальным гостем открытия станет Сергей Лазарев и Алсу, которые исполнят свои лучшие хиты. В развлекательной программе будут участвовать около двух тысяч артистов.

Видео: instagram.com/under.wear