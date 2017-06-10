На Красносельском шоссе маршрутка устроила лобовое столкновение

В страшной аварии участвовало три машины. Есть пострадавшие.

В Красносельском районе Петербурга произошло страшное ДТП, предположительно, по вине водителя маршрутки.

Фото: megapolisonline.ru

По предварительным данным, авария случилась в районе 11:25 на Красносельском проспекте около дома №2.

30-летний водитель автомобиля «ПАЗ» врезался в «Рено», которым управлял 25-летний мужчина, а затем выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с «Ладой», за рулем которой была 43-летняя женщина. Она получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Возможно, есть и другие пострадавшие.

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в ДТП участвовала маршрутка №546, ее водителя характеризуют как «лихача на дороге». Также очевидцы аварии поясняют, что в «Гранте» сработали подушки безопасности. Кроме того, они предположили, что модель автомобиля «Рено» – «Логан».

Фото и видео: vk.com/Олечка Васильева