На Краснопутиловской улице загорелась крыша пятиэтажки

Подозрительный пожар на крыше хрущевки произошел в одном из спальных районов Петербурга.

Сегодня днем, 15 мая, в Петербурге загорелось жилое здание на юге города. Примерно в полдень очевидцы сообщили о пожаре на Краснопутиловской улице. По их словам, пламя появилось на крыше пятиэтажного дома №30. Люди с земли заметили вспышки пламени и черный дым. В Интернете тут же появились первые фотографии с места ЧП. На них можно заметить, что возгорание началось над последней парадной дома, рядом с углом здания.

Свидетели пожара рассказали, что сначала на крышу выбежал "мужик с бутылкой", однако его попытки потушить пламя были неудачными. Вскоре на место пожара приехали спасатели, и уже к 12.40 возгорание практически потушили. Причины случившегося еще неизвестны. Судя по всему, никто из местных жителей не пострадал: огонь просто не успел перекинуться на жилые помещения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург