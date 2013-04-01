Петербурженка выпала из окна 4 этажа на Космонавтов

В Московском районе женщина пролетела больше 10 метров вниз. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Накануне, 25 декабря, в районе половины седьмого утра жители Московского района обнаружили покалеченное тело женщины возле дома на проспекте Космонавтов. Очевидцы события тут же вызвали скорую помощь. Петербурженку в срочном порядке доставили в больницу, где врачи диагностировали травмы различной тяжести: многочисленные переломы ребер, черепно-мозговая травма. Женщина находилась в абсолютном шоке. Медики пытались спасти жизнь 36-летней жительницы Северной столицы, однако полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнь. 36-летняя женщина скончалась спустя несколько часов в реанимации.



Как выяснилось, погибшая пролетела вниз три этажа. Она выпала из окна собственной квартиры, расположенной на 4 этаже. В данный момент устанавливаются детали трагедии. По какой причине женщина оказалась с тяжелейшими травмами на улице перед домом, предстоит выяснить следователям. Ранее мы сообщали, что ученица Охтинского колледжа оказалась в больнице после падения с 4 этажа.