На Королева из-под земли забил фонтан с мутной водой

Из-за неизвестных обстоятельств на проспекте Королева образовалась огромная лужа с мутной водой. Очевидцы выложили в сеть фотографии с места события.

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. На этот раз что-то с трубами произошло в районе одного из домов на проспекте Королева. Как уточняют очевидцы, прорыв произошел напротив жилого комплекса "Граффити".

Судя по снимкам с места события, из-под земли забил настоящий фонтан. Правда на его пути оказалась «Газель». В итоге днище машины, скорее всего, уже основательно покрыто неизвестной жидкостью. Сомнения вызывает цвет разливающейся жидкости. Неопределенный желто-коричневый оттенок наталкивает на мысли о канализационных водах. Нечистоты разлились в достаточно большую лужу. Опасно еще и то. что на улице сегодня минусовая температура, а значит жидкость может застыть и приморозить припаркованные автомобили.

Вызвали ли местные жители аварийную бригаду – не известно. Подробностей аварии тоже нет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург