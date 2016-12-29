На Кораблестроителей автобус врезался в остановку

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге

Накануне ранним вечером, в воскресенье, 5 февраля 2017 года, на улице Кораблестроителей произошла небольшая автомоби льная авария с участием рейсового пассажирского автобуса.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев, водитель большого автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, отъезжая от автобусной остановки, и задел полую металлическую опору павильона остановки.

Известно, что люди в происшествии не пострадали, однако опора автобусной остановки рискует в таком состоянии долго не простоять. Жители Васильевского острова, которые утром понедельника будут ждать автобуса в этом павильоне, рискуют здоровьем.

Видео: архив