Фан-зона на Конюшенной вместит до 10 тысяч болельщиков

В субботу, 17 июня, на Конюшенной площади откроется Host City Fan Zone. На ней все желающие смогут посмотреть матчи Кубка конфедераций ФИФА и поучаствовать в конкурсах.

Все основные матчи Кубка Конфедераций ФИФА 2017 можно будет посмотреть фан-зоне на Конюшенной площади. Host City Fan Zone вмещает до десяти тысяч болельщиков, которые не купили билеты на матчи.

Для удобства посетителей фан-зона оформлена всем необходимым. Палатки с едой для проголодавшихся и столики с зонтами на случай дождя. И самое главное – большой экран. Кроме просмотра матчей Кубка в Host City Fan Zone запланировано множество мероприятий: концерты и конкурсы. Некоторые из дней будут тематическими. Например, посвященные российскому футболу и клубу “Зенит”. Пройдут тут и любительские матчи: среди детей, болельщиков и консулов стран-участниц.

А в специальном павильоне оборудовали выставку истории футбола с формой, архивными документами и фотографиями. А бело-голубые выставят в фан-зоне свои трофеи.

Отдельно отмечается, что вопросам безопасности уделено особое внимание. При входе в фан-зону посетителей будут проверять специальные рамки.

Ранее Piter/tv сообщал ,что в Петербурге закроют ряд улиц из-за подготовки футбольной фан-зоны.

Фото: Instagram / windpapa, maria_talzi