На Константина Заслонова полыхает дом: дымом заволокло Лиговский

Мощный пожар охватил двухэтажных дом на улице Константина Заслонова. Судя по всему, огонь охватил бывшее жилое здание, которое уже расселили. Судя по снимку с места события. Огонь охватил уже оба этажа. Из дома валит густой дым.
Горожане жалуются. Что из-за дыма уже невозможно дышать. Около станции метро "Лиговский проспект" уже образовалось внушительное облако.
На место ЧП вызвали спасателей. Обстоятельства инцидента пока не известны. Не исключено. Что пожар начался из-за костра. Который внутри развели бездомные. Заброшенные дома часто становятся пристанищем для компаний бомжей. Не исключено, что в огне может находиться кто-то из них.
Уже в 13.15 на месте работали сотрудники МЧС. На снимках свидетелей видно три машины экстренной службы. Они почти полностью перекрыли движение на улице. А жители ближайщих домов замечают, что пожар в пострадавшем доме происходит переодически.
Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург