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На Константина Заслонова полыхает дом: дымом заволокло Лиговский
Сегодня, 13:08
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Asyaromanenkova
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На Константина Заслонова полыхает дом: дымом заволокло Лиговский

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Свидетели говорят. что возгорание произошло в доме, где сейчас никто не живет. Огонь охватил все здание.

Мощный пожар охватил двухэтажных дом на улице Константина Заслонова. Судя по всему, огонь охватил бывшее жилое здание, которое уже расселили. Судя по снимку с места события. Огонь охватил уже оба этажа. Из дома валит густой дым.

Горожане жалуются. Что из-за дыма уже невозможно дышать. Около станции метро "Лиговский проспект" уже образовалось внушительное облако.

На место ЧП вызвали спасателей. Обстоятельства инцидента пока не известны. Не исключено. Что пожар начался из-за костра. Который внутри развели бездомные. Заброшенные дома часто становятся пристанищем для компаний бомжей. Не исключено, что в огне может находиться кто-то из них.

На Константина Заслонова полыхает дом: дымом заволокло Лиговский

На Константина Заслонова полыхает дом: дымом заволокло Лиговский

Уже в 13.15 на месте работали сотрудники МЧС. На снимках свидетелей видно три машины экстренной службы. Они почти полностью перекрыли движение на улице. А жители ближайщих домов замечают, что пожар в пострадавшем доме происходит переодически.

На Константина Заслонова полыхает дом: дымом заволокло Лиговский

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: возгорание , дом , огонь , пожар , улица константина заслонова
Категории: Происшествия

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