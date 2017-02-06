На Композиторов в доме под ногами жильца провалилась лестница

Фотографии провалившейся лестницы в парадной опубликовали в Сети

Вечером во вторник, 6 января 2017 года, жители одного из домов по улице Композиторов пожаловались на то, что в парадной частично обвалился один из лестничных пролетов.

– На улице Композиторов в доме 20/1 случилось ЧП: упал нижний пролет лестницы, – рассказала одна из свидетельниц происшествия. – и как утром идти на работу?

Как уточнили другие жильцы того же дома, пролом в лестничном пролете пришлось преодолевать в прыжке. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли ремонтники и нашли временное решение – сколотили над провалившимся бетонным лестничным спуском деревянный настил.

Видео: архив