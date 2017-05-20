На Комендантском водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся, автовладелец скрылся

ДТП произошло в 5 часов 30 минут на Комендантском у дома №23

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Санкт-Петербурга появилось сообщение о ДТП с перевертышем сегодняшним ранним утром, 20 мая.

Очевидец сообщает, что авария произошла в 5 часов 30 минут у дома №23 на Комендантском. Вероятно, водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы проезжей части, снес дорожный знак и перевернулся. На месте происшествия работали спасательные службы. Сообщается, что водителя на месте аварии не было.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ДТП и ЧП Санкт-Петербург(Фахри Киямов)