На Коллонтай обнаженную убитую женщину сбросили с высоты

Чудовищное преступление: в Невском районе обнаружили тело зарезанной молодой женщины без одежды

На улице Коллонтай в Невском районе Петербурга в ночь на 1 июня 2017 года было обнаружено тело молодой женщины с рваной раной на груди. Судя по всему, погибшую сбросили из окна с большой высоты.

При этом, как сообщается, убитая женщина была совершенно обнажена.

Чудовищное преступление было совершено напротив станции метро "Проспект Большевиков".

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Тело погибшей молодой женщины было переправлено в морг, где экспертам-криминалистам предстоит установить обстоятельства ее гибели.

Видео: архив