Неизвестный лихач сбил школьницу на Коллонтай и скрылся

Неизвестный водитель сбил девочку на пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии. Пострадавшая угодила в больницу.

Утро пятницы, 27 января, началось с аварии с участием автомобиля и школьницы. Около 08.15 рядом с домом 24 на улице Коллонтай неизвестная машина сбила девочку. По предварительной информации, 11-летняя пострадавшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

После столкновения девочка смогла сама встать. А водитель решил убежать от неприятностей и скрылся с места происшествия. Девочку отвезли в больницу. В УГИБДД уточняют, что у нее легкие травмы и ничего опасного для жизни.

О происшествии рассказывает родственница (по ее словам сестра) пострадавшей девочки Кристина. По ее словам, школьница шла по переходу на зеленый. Водитель автобуса остановился, чтобы пропустить пешехода, а следующий по другой полосе водитель – нет.

Сейчас родственники пострадавшей и ГИБДД ищет очевидцев происшествия. О возможны подробностях просят сообщать по номерам 573-71-93, 573-56-61, 8-953-369-96-62.

Накануне ДТП на проспекте Пятилеток унесло жизнь пешехода. Судя по фотографиям с места аварии, погибший перебегал дорогу в неположенном месте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург