Легковушка вылетела на трамвайные пути, протаранив ограждение на Коллонтай

В Невском районе иномарка пробила ограждение и вылетела перед трамваем. Движение общественного транспорта парализовано из-за ДТП.

Сегодня днем, 9 февраля, между ТРК "Лондон Молл" и магазином "SPAR" в Невском районе на улице Коллонтай около 13:00 водитель легковушки вылетел на трамвайные пути. Очевидцы происшествия сообщают, что иномарка также снесла ограждение. Свидетели ДТП вызвали спасательные службы. На место аварии выехали сотрудники дорожной полиции и аварийка.

На кадрах можно заметить, что пострадали две машины: красная и серая. По словам женщины, которая видела момент столкновения, для автомобилистов горел желтый сигнал светофора около пешеходного перехода, однако все стремились проскочить на высокой скорости. В этот момент серый автомобиль хотел перестроиться на полосу, по которой ехала красная машина. В итоге, иномарка протаранила бок красной легковушки, которую отбросило сначала в ограждение, а потом на среднюю полосу. Серую же машину выбросило на трамвайные пути. Очевидица подмечает, что за рулем автомобилей находились женщины.

Кто снес ограждение и стал виновником аварии, предстоит выяснить правоохранителям.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"