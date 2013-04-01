Грузовик насмерть задавил пешехода на зебре и скрылся

В Ленобласти под колеса фуры угодил мужчина. Он пытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Накануне вечером в районе поселка Синявино на Мурманском шоссе, предположительно, грузовой автомобиль задавил пешехода. Трагедия произошла около шести вечера. Мужчина пересекал проезжу часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вероятно, водитель грузовика либо не увидел человека, либо не захотел его пропускать. В итоге сбил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Виновник аварии не пожелал оставаться в зоне дорожно-транспортного происшествия и после наезда тут же скрылся.



О несчастном случае сообщили очевидцы события. Они вызвали скорую и сотрудников полиции. Свидетели трагедии рассказывают, что мужчине на вид было лет 50. В результате аварии на дороге образовалась пробка, а само зрелище было жутким. В данный момент сотрудники полиции ищут виновника ДТП. По данному факту проводится проверка. По какой причине водитель сбил пешехода и почему скрылся – предстоит выяснить следователям.



Спасатели предупреждают об опасностях на дороге. Во избежание трагических последствий, будьте бдительны, не нарушайте правила дорожного движения, а в темное время суток пешеходам рекомендуется прикреплять на одежду светоотражающие элементы.

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