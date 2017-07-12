Появилось видео сильного пожара в цехе Кировского завода

В 11.45 в МЧС поступило сообщение о возгорании на территории Кировского завода. В 225-ом цехе загорелся вентиляционный канал. Как уточняют специалисты экстренного ведомства, горения распространилось на 50 квадратных метров. Огонь охватил внешнюю стену одноэтажного цеха по производству тракторов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
Уже в 11.55 ранг пожара повысили до №3. Информации о погибших или пострадавших нет. На месте работают сто человек личного состава и 20 автомобилей.
От места возгорания поднимается густой столб дыма, который видно с разных районов города. Пользователи выкладывают снимки с впечатляющим огромных черным облаком. Есть ли в воздухе какие-то вредные примеси пока не известно.
На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что пожар охватил лакокрасочный завод в Металлострое. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Для тушения применяли вертолеты и пожарные поезда.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург