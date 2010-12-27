На Караванной у Дома кино вода залила проезжую часть

В центре города образовалась внушительная лужа, хотя дождя давно не было. Участок Караванной улицы у Дома кино превратился в водное пространство. Пешеходы не могут перейти дорогу, так как ее покрывает толстый слой воды.
- Можно брать купальник и плыть, погода позволяет, - пошутила Ольга Федорова в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Причина разлива пока не известна. Скорее всего, произошел прорыв трубы. Караванная улица входит в район, где сегодня проводят испытания теплосетей. Не исключено, что во время проверки не выдержала одна из труб. Ранее Piter.tv сообщал, что в Центральном районе Петербурга будет небезопасно из-за испытаний теплосетей.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург