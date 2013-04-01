Массовое ДТП в Канонерском тоннеле: у водителя КамАЗа отказали тормоза

В районе Канонерского острова грузовик протаранил ГАЗели. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Сегодня, 22 декабря в районе часа дня в Канонерском тоннеле Ленобласти произошло массовое ДТП. Водитель отечественного грузовика КамАЗ не смог затормозить и врезался в машины дорожных служб. На бешенной скорости он влетел в ЗИЛ. После столкновения очевидцы события вызвали спасательные службы. На место аварии приехали медики. Серьезные травмы получил водитель ЗИЛа, его госпитализировали в ближайшую больницу. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия получили незначительные повреждения.

Вероятно, что у КамАЗа отказали тормоза, и водитель, не справившись с управлением, протаранил две ГАЗели и ЗИЛ. От удара незначительно пострадали и проезжавшие мимо 2 машины. В момент автокатастрофы работниками дорожных служб осуществлялся ремонт.

Сейчас выясняются детали происшествия. К счастью, массовое ДТП не закончилось трагедией. Спасатели предупреждают водителей об опасностях на дорогах и рекомендуют не превышать скоростной режим и соблюдать ПДД. Ранее мы писали, что в Ленобласти водитель фуры не заметил пешехода и задавил его насмерть.

Фотографии и видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"