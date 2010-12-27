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На Камышовой улице внедорожник протаранил вход в "Перекресток"
Сегодня, 15:11
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Butenko
78

На Камышовой улице внедорожник протаранил вход в "Перекресток"

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В Приморском районе крупная машина протаранила стену гипермаркета.

В Приморском районе Санкт-Петербурга сегодня днем, 2 марта, произошло необычное ДТП. Здесь крупный бордовый "Шевроле" въехал на крыльцо гипермаркета и протаранил автоматические ворота. ЧП случилось после полудня на Камышовой улице, дом 17. Автомобиль не смог покинуть место аварии самостоятельно, а вскоре его оцепили оградительной лентой. Водитель транспортного средства практически не пострадал, а вот внешний вид автомобиля и стена здания были серьезно испорчены.

В социальных сетях уже появились первые фотографии с места аварии. Очевидцы шутят, что хозяин машины хотел припарковаться, но перепутал педали "газа" и "тормоза". Однако объективные причины аварии не сообщаются.

Кстати, на фотографиях можно разглядеть, что крупная иномарка полностью снесла одну из стеклянных дверей магазина. В связи с этим проход покупателей в гипермаркет серьезно затруднен: люди вполне могут пораниться или повредить обувь.

 

 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Происшествия

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