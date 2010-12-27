На Камышовой улице внедорожник протаранил вход в "Перекресток"

В Приморском районе крупная машина протаранила стену гипермаркета.

В Приморском районе Санкт-Петербурга сегодня днем, 2 марта, произошло необычное ДТП. Здесь крупный бордовый "Шевроле" въехал на крыльцо гипермаркета и протаранил автоматические ворота. ЧП случилось после полудня на Камышовой улице, дом 17. Автомобиль не смог покинуть место аварии самостоятельно, а вскоре его оцепили оградительной лентой. Водитель транспортного средства практически не пострадал, а вот внешний вид автомобиля и стена здания были серьезно испорчены.

В социальных сетях уже появились первые фотографии с места аварии. Очевидцы шутят, что хозяин машины хотел припарковаться, но перепутал педали "газа" и "тормоза". Однако объективные причины аварии не сообщаются.

Кстати, на фотографиях можно разглядеть, что крупная иномарка полностью снесла одну из стеклянных дверей магазина. В связи с этим проход покупателей в гипермаркет серьезно затруднен: люди вполне могут пораниться или повредить обувь.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург