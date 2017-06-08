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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7 километров

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В регионе установлен "оранжевый" уровень авиационной опасности

На самом северном действующем вулкане Шивелуч произошел выброс пепла высотой 7 километров над уровнем моря.

Нынешнее его извержение началось в 2009 году и имеет волнообразный характер. Пепел от вулкана двигался в юго-западном направлении и накрыл поселок Ключи слоем пепла в 1 мм. 

Сообщается, что угрозы населению нет. Туристических групп в районе вулкана на данный момент. В регионе установлен "оранжевый" уровень опасности для самолетов. 

Видео: Instagram/dosanaeva_a

 

Фото: Instagram/kamchatkavsem, _iriska_kam, kamchatkaguide

 

Теги: видео , извержение , камчатка , ключи , пепел
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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