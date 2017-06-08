На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7 километров

В регионе установлен "оранжевый" уровень авиационной опасности

На самом северном действующем вулкане Шивелуч произошел выброс пепла высотой 7 километров над уровнем моря.

Нынешнее его извержение началось в 2009 году и имеет волнообразный характер. Пепел от вулкана двигался в юго-западном направлении и накрыл поселок Ключи слоем пепла в 1 мм.

Сообщается, что угрозы населению нет. Туристических групп в районе вулкана на данный момент. В регионе установлен "оранжевый" уровень опасности для самолетов.

Видео: Instagram/dosanaeva_a

Фото: Instagram/kamchatkavsem, _iriska_kam, kamchatkaguide