На Камчатке сразу три вулкана "отстрелялись" пеплом

Сегодня вулкан Шевелуч выбросил столб пепла высотой 7 километров, вслед за вулканами Ключевский и Карымский

Сегодня, 27 июня, на Камчатке выбросил столб пепла третий к ряду вулкан.

Первым "отстрелялся" вулкан Карымский. Он выбросил столб пепла высотой 6 километров. Вслед за ним проявился вулкан Ключевский. Там был зафиксирован пепловый выброс на высоту 6 километров над уровнем моря. Угрозы для людей и населенных пунктов нет. Но для авиаперелетов введен оранжевый уровень опасности.

А сегодня сразу за этими вулканами выбросил пепел и вулкан Шевелуч. Пепловый выброс составил в высоту 7 километров.

Фото: Instagram/news.kam

Видео: Instagram/dandy_teplo, valedjest