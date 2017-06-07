До 11 июня закрыли две полосы на КАД в районе Таллинского шоссе

Новые проблемы с движением на КАД появились со вторника, 6 июня. На 79-80 километрах кольцевой автодороги перекрыли две полосы из-за ремонта по удалению колеи.

Автомобилистам Северной столицы приходится несладко из-за начавшегося сезона ремонта дорог. Новые ограничения ввели на кольцевой автодороге. В района 79-80 километров проходят работы по удалению колеи. На подъезде к Таллинскому шоссе и на развезке с трассой закрыты две полосы. Дорожники планируют работать до 11 июня.

Кроме того, что у автомобилей забрали две из четырех полос, на участке ввели скоростные ограничения. Ездить там можно только со скоростью до 50 километров в час.

Чтобы водители были в курсе работа на КАД установили временные дорожные знаки, предупреждающие об ограничении скорости. В ночное время машины направляют стрелки с подсветкой. Ремонтируемый участок огорожен барьерами со светосигнализацией.

Ранее Piter.tv сообщал, что на КАД перекроют съезд на несколько суток.