На КАД снова многокилометровая пробка

Забита трасса на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль

Унылая, тянущаяся на несколько километров пробка на КАД в Петербурге скопилась ранним утром 24 мая. К половине восьмого часа утра длина затора составила 9 километров, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

Как сообщается, забита магистраль на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Скорость потока – не более 5 км/час.

Причина уже банальна – дорожные работы. На внешнем кольце на этом же отрезке дороги тоже трудно. Но там можно разогнаться до 50 километров в час.

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