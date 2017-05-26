На КАД с 6 по 20 июня перекроют еще две полосы

Упрдор "Северо-Запад" анонсирует очередной этап дорожных работ на КАД.

С 6 по 20 июня в юго-западной части КАДа будут перекрыты две полосы внутреннего кольца. Об этом сообщает пресс-служба "Упрдор Северо-Запад". Дорожники планируют провести здесь масштабные ремонтные работы. Устранять колейность будут на участке от развязки с дорогой "ольгино-Симоногонт" до съезда на ММПК "Бронка". Все время ремонта водители не смогут проехать по 2 и 3 полосам движения, а 1 полоса будет доступна только с ограничением скорости до 50 километров в час. Не исключено, что ремонт отрезка станет причиной пробок или даже дорожно-транспортных происшествий.

В зоне работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, а также сигнальные огни и водоналивные барьеры.