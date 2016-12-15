На КАД растет пробка: у грузовика вырвало часть кабины

Перед Беляевским мостом скопилась огромная пробка

Об утренней аварии на Беляевском мосту (через Охту) на КАД, перед развязкой с Шафировским проспектом, сообщают очевидцы в сообществе spb_today.

По их словам, на внешнем кольце «у «КАМАЗа» оторвало часть кабины после удара о кузов самосвала, стоящего на аварийке».

«У «КАМАЗа» кабины почти нет. Заняты две правые полосы. Пробка по КАД и на съезде с Дороги жизни», – пишет Максим. «Самосвал стоял с аварийкой, а грузовичок, хоть и оттормаживался, но не успел», – добавляет Владислав.

Как рассказали свидетели, жертв нет, водитель КАМАЗа жив. На месте аварии копится многокилометровая пробка.

Видео: spb_today