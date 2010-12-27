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На КАД перевернулся автомобиль
Сегодня, 21:37
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Sheker
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На КАД перевернулся автомобиль

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На внутренней стороне кольцевой автодороги Петербурга произошло ДТП

 Серьезное ДТП произошло на внутренней стороне КАДа, перед съездом на Октябрьскую набережную. По словам очевидцев , автомобиль при перестроении угодил под фуру, и, потеряв управление, перевернулся. Машина совершила неоднократные перевороты, после чего приземлилась вверх колесами. За рулем находилась женщина. К счастью, автоледи осталась жива, ее госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии в этом участке КАД собралась пробка длиной в 4,8 км. Обстоятельства аварии  выясняются.

 

 

 

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Вконтакте: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Теги: авария , группа дтп и чп петербург , дтп
Категории: Лента новостей Новости СПб

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