На КАД перекроют съезд на несколько суток

В Петербурге съезд будет закрыт на развязке КАД с Рябовским шоссе.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщают, что в Петербурге на развязке КАД с Рябовским шоссе закроют съезд. Кроме того, будет введено ограничение пропускной способности на мосту над трассой.

Такое ограничение движения будет осуществляться с 6 по 16 июня. На Рябовском шоссе, на мосту над КАД будет перекрыта одна полоса движения в сторону города Всеволожск. И еще одна полоса в сторону улицы Красина. По оставшимся полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч,- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Стоит заметить, что сам съезд будет закрыт только на двое суток.

Ограничения движений связаны с работами по устранению колейности. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. А также сигнальные фонари дежурного освещения.

Фото: ФКУ ДСТО«Санкт-Петербург»