На КАД из-за ремонта перекроют две полосы движения

Участок от пересечения с автодорогой "Стрельна-Пески" до съезда на "Марьино-Ропша" будет частично перекрыт.

На КАД назревают масштабные работы по восстановлению дорожного покрытия. Как сообщает Упрдор "Северо-Запад", из-за этого будет частично перекрыто движение по участку от развязки с дорогой "Стрельна-Пески" до дороги "Марьино-Ропша". Здесь с 10 по 20 мая полностью перекроют 1 и 2 полосы движения, а скорость перемещения автомобилей по 3-й полосе ограничат до 50 километров в час. В связи с этим дорожники предупреждают водителей о возможных пробках и заторах на указанном участке.

"В период с 10 по 20 мая 2017 года в связи с производством работ ликвидации колейности покрытия проезжей части будут закрыты для движения 1 и 2 полосы движения, по 3 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией.