КАД снова перекрывали из-за кортежей ПМЭФ

Утром в пятницу водители столкнулись с кратковременными, но многочисленными перекрытиями КАД и некоторых его съездов из-за кортежей Петербургского международного экономического форума.

Утро пятницы, 2 июня, преподнесло автомобилистам Северной столицы неприятные сюрпризы. На внешнем кольце КАД собираются многочисленный пробки из-за того, что движение перекрывают для кортежей Петербургского международного экономического форума. К счастью для автовладельцев, закрывают проезд ненадолго. Но из-за утреннего трафика даже кратковременное перекрытие способно собрать пробку.

Некоторые автомобилисты жалуются, что утром ехали по КАД из пробки в пробку.

Сегодня второй день ПМЭФ 2017. Так что перекрытие движение сохранится еще как минимум два дня. На форуме в том числе находится президент Российской Федерации Владимир Путин. 2 июня он проведет пленарное заседание. Накануне Piter.tv сообщал, что из-за кортежей ПМЭФ на КАД многокилометровая пробка.

Видео: Instagram