КАД снова встанет в пробках: с 17 июля закрывают две полосы между Шафировским и Рябовским

На кольцевой автодороге продолжаются работы по удалению колеи. Из-за этого перекроют две полосы внутреннего кольца от Шафировского проспекта до Рябовского шоссе.

Ремонтные работы на кольцевой автодороге вновь ограничат движение и, скорее всего, соберут пробки в часы пик. С понедельника, 17 июля, на КАД будут проводить работы по удалению колейности на участке внутреннего кольца от Шафировского проспекта до развязки с Рябовским шоссе. То есть на 38-40 километрах трассы будут закрыты две из четырех полос.

Ограничения будут действовать с 17 по 28 июля. Полностью закроют 3 и 4 полусу. По 1 и 2 скорость при этом ограничат до 50 километров в час. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" также напоминает, что будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость, направляющие стрелки со световой индикацией.

Для безопасности вокруг мест дорожных работ установят водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

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