На участке КАД между Колушским шоссе и "Колой" с 4 июля перекроют две полосы

Из-за ремонта дорожного полотна на кольцевой автодороге перекроют две полосы на участке между развязками с Колтушским шоссе и автодорогой Санкт-Петербург-Мурманск.

Снова ограничения движения на кольцевой автодороге ждут водителей. На этот раз ограничения движения коснуться участка КАД на 91-92 километрах внешнего кольца. На отрезке между развязками с Колтушским шоссе и автодорогой "Кола" (Петербург-Мурманск).

Дорожники будут проводить работу по удалению колейности со вторника, 4 июля. Из-за этого на указанном участке будут закрыты третья и четвертая полосы движения до 6 июля. При этом на первой и второй полосе скорость движения ограничат до 50 километров в час.

Для удобства автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки. Сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Также за безопасность будет отвечать светодиодные стрелки, водоналивные барьеры, сигнальные фонари.

Дорожные работы на кольцевой идет все лето. Ранее Piter.tv сообщал, что на КАД из-за ремонта закроют съезды на дорогу до Стрельны и Песков.