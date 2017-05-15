На КАД легковушка врезалась в грузовик: погиб человек

Очевидцы сообщают о смертельной аварии на кольцевой автодороге, недалеко от пересечения с Пискаревским проспектом. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб водитель первого.

В понедельник, 15 мая, на кольцевой автодороге произошла смертельная авария. Во второй половине дня недалеко от пересечения КАД и Пискаревского проспекта. Легковой автомобиль Ford впечатался в грузовик спецтехники. Судя по всему, машина ехала на большой скорости. Так как водитель не смог вовремя избежать удара.

По словам очевидцев, от столкновения водитель легковой машины погиб. На фото с места события видно, что автомобиль в районе водителя сильно покорежен. Обстоятельства аварии уточняются. Информации о состоянии других участников аварии не поступали.

Судя по видео с места события, грузовик буквально вскрыл крышу легковушки. Смята все передняя часть, выбиты стекла.

Фото и видео: ДТП и ЧП / Санкт-петербург