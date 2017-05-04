На КАД фура сложилась пополам после столкновения с отбойником

Очевидцы сообщают о серьезной аварии на кольцевой автодороге перед Кронштадтом. После столкновения фура сложилась пополам.

На Кольцевой автодороге произошла серьезная авария. По сообщениям свидетелей, на 14-ом километре внешнего кольца КАД произошла авария с фурой перед Кронштадтом. Судя по всему, грузовик врезался в ограждение дороги. Последствия столкновения оказались серьезными: кабина тяжеловоза развернулась в обратном направлении и полностью развалилась от столкновения со своим же кузовом.

Очевидцы сообщают, что с водителем все в порядке, несмотря на угрожающий вид повреждений.

В районе аварии собралась внушительная пробка. Скорость потока тут всего 3 километра в час. По данным "Яндекс.Карт" затор растянулся почти на три километра.

- Я съехал с материка в сторону Кронштадта и практически сразу встал , а за мной огромное количество таких же горемык, - описал ситуацию на дороге пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Дмитрий Анатольевич.

Сегодня также произошла жесткая авария на Большом Сампсониевском: водитель вылетел на тротуар через стекло. Как сообщал Piter.tv, машины от удара вынесло на тротуар. Свидетели сообщали, что один из автомобилей задел пешехода.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты